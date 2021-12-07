Національний характер української хустки

Про історію української хустки співробітниці територіального управління Служби судової охорони мали нагоду дізнатися в Тернопільському краєзнавчому музеї.

Цей день почали відзначати у 2019 році, щоб об’єднати жінок різного фаху, віку та національності для збереження українських традицій.

“З давніх-давен в українських сім’ях оберегом, символом любові й злагоди слугувала саме хустка. Колись хустина була обов’язковим головним убором заміжньої жінки. Нею пишалися, дорожили, вона була прикрасою та виявом добробуту свого власника”, – зазначила майстриня українського хусткування Оксана Гулик.

Співробітниці територіального управління Служби занурилися в прадавні традиції, пройшли майстер-клас з хусткування.

Пов’язавши хустину, відчули її магію.

На майстер-класі дівчата відтворювали сценічні образи з відомого твору Миколи Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки», вчилися красиво пов’язувати хустини.

“Ми відкрили для себе багато цікавого. Спостерігали, як дівчата та жінки, змінювали поставу, пов’язавши хустину. Дізналися про коріння українського жіноцтва, про історії автентичного аксесуару”, – відзначила співробітниця територіального управління Служби Юля Смук.

Учасники майстер-класу отримали позитивний настрій та колорит неперевершених емоцій.