СБУ системно протидіє інформаційним загрозам державній безпеці України

Співробітники Управління СБУ в Тернопільській області системно протидіють загрозам інформаційно-підривної діяльності спецслужб РФ проти України.

З початку року у популярних соціальних мережах нейтралізовано 14 ворожих спільнот, у яких поширювався антиукраїнський деструктивний контент.

За завданням своїх «кураторів», зловмисники проводили інформаційні диверсії для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні. Для цього вони поширювали в соцмережах заклики щодо порушення громадського порядку, дій екстремістського характеру, а також намагалися спровокувати паніку пересічних громадян. Також, адміністратори спільнот популяризували через інтернет незаконні збройні формування так званих «Л/ДНР».

Крім того, за цей період співробітники СБУ блокували 26 кібератак на інформаційні системи держустанов регіону та запобігли 9 кіберінцидентам.

Загалом за матеріалами УСБУ протягом року органами досудового розслідування зареєстровано 17 кримінальних проваджень щодо фактів порушення законодавства у сфері захисту інформаційного та кіберпростору.

За всіма фактами вчинення злочинів проти державної безпеки України тривають заходи, спрямовані на притягнення до відповідальності винних осіб.

сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

УСБУ в Тернопільській області