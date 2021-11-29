Причини автопригод, які трапилися минулими вихідними, встановлюють слідчі Тернопільщини

В травматологічне відділення з тілесним ушкодженнями звернулися двоє пасажирів автомобіля Chevrolet. Травми жінки отримала в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася 27 листопада близько 11:00 на вулиці Мазепи. За попередніми даними, водійка Volkswagen не дотрималася дистанції та допустила зіткнення з автомобілем марки Skoda, який за інерцією в’їхав в Chevrolet.

На автомобільній дорозі Р-39 «Броди-Тернопіль», поблизу с. Хомівка Білецької ТГ Тернопільського району, 28 листопада водій вантажного автомобіля «VOLVO FH13.460» із напівпричепом врізався в попутний автомобіль ВАЗ, який почав виконувати маневр розвороту і не врахував дорожньої ситуації. В результаті удару легківка перекинулася і до лікарні потрапив її пасажир.

Попередньо обоє водіїв тверезі. По усіх автопригодах триває перевірка.