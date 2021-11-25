Причину ДТП, в якій загинула дитина, розслідують правоохоронці Тернопільщини

На Зборівщині під колесами авто загинув хлопчик, а на Чортківщині в аварію потрапив рейсовий автобус – є потерпілі.

З важкими тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала неповнолітнього жителя Зборівської територіальної громади. Травми чотирнадцятирічний хлопець отримав в результаті автопригоди. Аварія трапилася 24 листопада близько 20:00 на автодорозі Почаїв-Зборів, неподалік села Млинівці.

За попередньою інформацією, дев’ятикласник знаходився на проїжджій частині, коли водій автомобіля ВАЗ, здійснюючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху і збив юнака. Траса не освітлювалася і кермувальник не помітив пішохода.

Водій попередньо тверезий. У нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесений в ЄРДР згідно ч.2 ст.286 ККУ.

На Чортківщині не розминулися рейсовий автобус, що їхав за маршрутом “Тернопіль-Кулаківці”, та трактор Т-150. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 18:00 на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече.

За попередньою інформацією, водій маршрутного таксі, що рухався у попутному напрямку, не помітив транспортний засіб і врізався в нього.

Як результат – бус Volkswagen LT-46 врізався в сільгосптехніку. На момент автопригоди в салоні автобуса були люди. Шестеро пасажирів отримали тілесні ушкодження і звернулися з переломами та забоями до лікарні. Чому водій буса не помітив трактор, стане відомо у ході розслідування.

У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство згідно із ст.286(порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.