Тернопільські поліцейські затримали іноземця, підозрюваного у нанесенні тяжкого тілесного ушкодження охоронцю бару

Зловмиснику слідчі Тернопільського районного управління поліції оголосили підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. За вчинене йому може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

До співробітників поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із барів міста Тернополя відвідувач під час конфлікту наніс удар гострим предметом охоронцю закладу. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Потерпілого, 26-річного жителя Тернопільського району, з проникаючи пораненням черевної порожнини шпиталізували до лікарні. Допоки медики рятували життя молодому чоловікові, працівники поліції встановлювали обставини інциденту та розшукували зловмисника.

У ході оперативних заходів правоохоронці затримали причетного до нанесення тілесного ушкодження охоронцю. Ним виявився 35-річний громадянин Республіки Сьєрра-Леоне. Чоловік проживає на території України законно, раніше в поле зору поліцейських не потрапляв.

За попередніми даними, іноземець неодноразово раніше відпочивав в даному закладі громадського харчування та завжди поводився зухвало. Під час останнього візиту до бару він теж проявляв неповагу до оточуючих та на зауваження працівників закладу не реагував. На цьому ґрунті у нього виник словесний конфлікт з охоронцем. У ході якого іноземець схопив предмет, схожий на ніж та завдав ним удар в живіт потерпілому. Після цього з місця події втік.

Наразі громадянина Сьєрра-Леоне затримали згідно ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу на період проведення досудового розслідування.