Порушення правил дорожнього руху – основна причина автопригод

Виїзд на зустрічну, перехід у невстановленому місці та неуважність – причини трьох автопригод, які зареєстрували працівники поліції впродовж 12-14 листопада на дорогах області.

12 листопада на вулиці Степана Будного водій автомобіля Skoda Octavia A5 збив пішохода. Аварія трапилася близько 16:40. Потерпілий - житель Петрикова, 1979 року народження. Чоловік переходив дорогу за межами пішохідного переходу. Його з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.

На трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече в селі Кровінка 13 листопада поліцейські зареєстрували дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими. За попередньою інформацією, водій автомобіля OPEL CORSA заснув за кермом і як результат – виїхав на смугу зустрічного руху. Такий маневр призвів до зіткнення з VOLKSWAGEN PASSAT та CHEVROLET AVEO. До лікарні за меддопомогою звернувся кермувальник автомобіля VOLKSWAGEN.

У неділю, 14 листопада, водій Honda Accord у селищі Мельниця-Подільська не впорався з керуванням та врізався в пеньок дерева. Потерпілому надали меддопомогу.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.