Операція «Перевізник»: тернопільські поліцейські перевіряють транспортні засоби, що здійснюють пасажирські перевезення

З 6 листопада на території області розпочався комплекс цільових заходів під умовною назвою «Перевізник». За п’ять днів проведення відпрацювань правоохоронці зафіксували 30-ть порушень.

Як розповів заступник начальник управління превентивної діяльності ГУНП в області Юрій Бучковський, основна мета таких заходів – профілактика та зниження аварійності за участю пасажирського транспорту, дотримання перевізниками та водіями вимог правил дорожнього руху та умов безпечного перевезення пасажирів. Також одне з актуальних питань сьогодення, яке контролюють правоохоронці, – це виконання суб’єктами господарювання, які займаються перевезенням пасажирів, встановлених протиепідемічних заходів.

На дорогах області працюють спеціальні мобільні групи, до складу яких входять працівники груп реагування патрульної поліції, управління патрульної поліції в області та представники Укртрансбезпеки.

Під час рейдів вони перевіряють технічний стан маршруток, автобусів, справність аварійних виходів, а також розташування місць для сидіння пасажирів. Стежать за тим, аби перевізники зберігали транспортні засоби за визначеним місцем їхньої стоянки та здійснювали організацію передрейсового контролю технічного стану автобусів.

За п’ять днів відпрацювання поліцейські виявили на дорогах області 30-ть нелегальних перевізників. Кермувальники транспортних засобів здійснювали перевезення пасажирів без відповідних дозвільних документів. Правоохоронці задокументували дані факти та склали на порушників адмінпротоколи за ст. 164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності). Адмінматеріали для прийняття рішення будуть передані до суду.

Також правоохоронці стежать за тим, аби перевізники дотримувалися правил карантину, зокрема перевіряють наявність у пасажирів та водіїв документів, які підтверджують COVID-безпечність.

Поліцейські звертаються до усіх учасників дорожнього руху: бути уважними та обережними, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху і не нехтувати карантинними правилами.