За минулий тиждень поліцейські Тернопільщини виявили 521 порушення карантинних вимог

На території області щоденно працює майже 50 рейдових груп, які стежать за виконанням карантинних обмежень як суб’єктами господарювання, так і громадянами. До їх складу входять поліцейські, представники Держпродспоживслужби, муніципальної поліції, органів місцевого самоврядування та військовослужбовці.

Упродовж минулого тижня правоохоронці зафіксували 521 порушення правил карантину: склали 126 адмінпротоколів за недотримання протиепідемічних заходів та винесли 395 постанов через перебування осіб у громадських місцях без засобів індивідуального захисту.

Перед проведенням рейдів члени мобільних груп проходять відповідний інструктаж.

Під час відпрацювань активно перевіряють не лише дотримання протиепідемічних норм, а й наявність ковід-сертифікатів у закладах громадського харчування, спортзалах та на рейсах міжобласного сполучення. Відповідно до встановлених вимог кожен громадянин повинен мати при собі ковід-сертифікат або негативний ПЛР-тест.

При виявленні грубих ігнорувань встановленими обмеженнями поліцейські складають протоколи за ст. 44-3 “Порушення правил щодо карантину людей” Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушення відповідної статті тягне за собою відповідальність у вигляді штрафу.

Для громадян це від 17 000 до 34 000 гривень, для посадових осіб – від 34 000 до 170 000 гривень. Ігнорування норми щодо наявності захисної маски передбачає штраф від 170 грн до 255 гривень.

Наразі на території Тернопільщини встановлено жовтий рівень епіднебезпеки. Проте це не означає послаблення карантинних заходів. Правоохоронці звертаються до краян дотримуватися встановлених правил та не нехтувати ними.