Тернопільська митниця інформує, що з 15 червня 2021 року набули чинності Закони України від 15.04.2021 № 1402-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об’єктом оподаткування якими є транспортні засоби» та № 1403-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України».

Згідно даних законів власники автомобілів «на єврономерах» впродовж 180 днів мають тимчасову можливість здійснити спрощене митне оформлення своїх транспортних засобів та сплатити меншу суму податків і зборів, інших обов’язкових платежів.

Скористатися спрощеним митним оформленням та оподаткуванням автомобілів «на єврономерах» згідно із Законами України № 1402-ІХ та № 1403-ІХ можна до 10 листопада 2021 року.

Проте учасники бойових дій, які перебувають безпосередньо на території Операції Об’єднаних Сил (ООС) більш як 90 днів з дня набрання чинності зазначених законів, можуть скористатися цими спрощеннями до 08 лютого 2022 року.

З 1 липня 2021 року розпочала роботу Тернопільська митниця, як відокремлений структурний підрозділ Державної митної служби України.

За період роботи з 01.07.2021 по 31.10.2021 Тернопільською митницею здійснено митне оформлення 1461 автомобіля з європейськими номерами. До бюджету за вказаний період вже сплачено суму 51,7 млн грн.

Тернопільська митниця наголошує, що зволікати з митним оформленням таких автомобілів до останніх днів дії Законів України № 1402-ІХ та № 1403-ІХ не варто, адже у ці дні можливий пік кількості транспортних засобів на митниці.