На Чортківщині іномарка врізалася в мотоблок

З переломом руки та іншими тілесними ушкодженнями в травматологічне відділення Теребовлянської лікарні бригада швидкої госпіталізувала жінку, 1959 року народження. Травми вона отримала в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Аварія трапилася 1 листопада близько 13:00 неподалік села Сухостав Чортківського району. За попередньою інформацією, водій автомобіля VOLKSWAGEN CADDY не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої ситуації та допустив зіткнення із мотоблоком. Сільськогосподарська техніка рухалася в попутному з іномаркою напрямку.

В результаті аварії до лікарні потрапила пасажирка з мотоблоку. В обох кермувальників взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Триває слідство згідно із статтею 286 Кримінального кодексу.