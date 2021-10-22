СБУ провела командно-штабні навчання на базі об’єктів мережі водопостачання у Тернополі

Служба безпеки України в Тернопільській області провела планові командно-штабні навчання на базі об’єктів мережі водопостачання обласного центру.

Мета навчань – вдосконалення механізмів міжвідомчої взаємодії та перевірка готовності сил і засобів із протидії терористичним загрозам на об`єктах критичної інфраструктури Тернопільщини.

У роботі штабу навчальної антитерористичної операції взяли участь фахівці регіональних підрозділів СБУ, Національної гвардії, Збройних Сил України, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, представники органів державної влади та місцевого самоврядування.

Учасники навчань відпрацювали комплекс заходів із виявлення та знешкодження умовних терористів та локалізації можливих негативних наслідків злочинних посягань на елементи системи життєзабезпечення міста.

За результатами навчань Координаційна група детально проаналізувала ефективність виконання поставлених завдань та надала методичні рекомендації регіональним суб’єктам боротьби з тероризмом щодо вдосконалення заходів протидії можливим загрозам на кожному із навчальних об’єктів.

За оцінками Координаційної групи, учасники тренувань успішно відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії щодо запобігання диверсійним і терористичним загрозам.