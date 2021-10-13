Слова подяки та відзнаки напередодні Дня захисників та захисниць України, Дня Покрови та українського козацтва отримали учасники бойових дій територіального управління Служби судової охорони Тернопільщини

В територіальному управлінні Служби судової охорони нагородили захисників України, які, ризикуючи життям, стояли на захисті територіальної цілісності нашої країни та миру.

З особливими словами подяки і шани звернувся до усіх начальник територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області полковник Служби Едуард Кольцов. Він зазначив, що жодні втішання сьогодні не загоять рани від втрачених побратимів, від зустрічей із смертю, від втрат, які Україна зазнала на Сході. Перебуваючи на російсько-українській війні, ми розуміли, що захищаємо майбутнє наших дітей і нашої держави.

Хвилиною мовчання учасники заходу вшанували пам’ять українських патріотів України, які загинули, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Співробітників – захисників України відзначили почесними грамотами Голови Служби судової охорони, подяками органів державної влади та місцевого самоврядування Тернопілля.