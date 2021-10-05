Оперативники викрили раніше судимого тернополянина у крадіжці з підвалу

Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників Тернопільського районного управління поліції від 36-річного жителя обласного центру. У нього з підвалу невідомий викрав рибальські снасті.

Виїхавши на місце події, поліцейські з’ясували, що злодій проник до підсобного приміщення, зірвавши навісний замок. У ході розшукових заходів оперативники встановили особу зловмисника. Причетним до крадіжки виявився неодноразово судимий за майнові злочини 42-річний житель Тернополя. Крадені рибальські снасті він встиг продати на ринку.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Оперативники перевіряють причетність тернополянина до вчинення інших кримінальних правопорушень на території обласного центру.