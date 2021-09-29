Меморандум про співпрацю із Західноукраїнським національним університетом підписали тернопільські поліцейські

Обмін досвідом та співпраця в напрямку фахової підготовки студентів юридичного спрямування та реалізація спільних проєктів між поліцією та ЗУНУ – мета меморандуму. Його у середу, 29 вересня, підписали начальник обласної поліції Олександр Богомол та ректор вишу Андрій Крисоватий.

Підписання такого документу стане початком спільної роботи у підготовці майбутніх фахівців-юристів. За словами Олександра Богомола, поліцейські вже тривалий час співпрацюють з вищим навчальним закладом, тому відтепер ця співпраця стане ще більш ефективною:

«Ми маємо свою практику, яка набута щоденним досвід, а у вас є свій науковий підхід і теорія, яку би ми хотіли також почерпнути”.

Меморандум передбачає проведення науково-методичних семінарів, конференцій, круглих столів, тренінгів та інших заходів з актуальних проблем на правоохоронну тематику. Запрошуватимуть на такі зустрічі і досвідчених співробітників поліції.

Ректор ЗУНУ подякував та запевнив, що таке партнерство принесе користь як для студентів, так і поліцейських.

Практика та обмін досвідом – це саме те, що так необхідно студентам юридичного факультету під час навчального процесу,- впевнений декан факультету Сергій Банах

«Дуже важливо, щоб у навчанні поєднувалася теорія і практика. Ми для цього робимо все від нас залежне – запрошуємо фахівців з Національної поліції, аби вони під час навчання ділилися зі студентами своїм знаннями. І це допоможе нашим студентам в майбутньому йти на службу підготовленими”.