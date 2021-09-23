Оперативники викрили раніше судимого тернополянина на крадіжці мобільного телефона

Зловмисник скористався тим, що потерпілий ненадовго залишив свій телефон без нагляду.

Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників Тернопільського районного управління поліції від жителя обласного центру. Чоловік розповів, що у нього в парку «Топільче», невідомий потягнув мобільний телефон.

Встановивши обставини злочину, оперативники розшукали крадія. Причетним до протиправного виявився неодноразово раніше судимий за майнові злочини 52-річний тернополянин.

Чужий засіб зв’язку зловмисник здав до ломбарду, а гроші витратив на власні потреби.

Під час перевірки оперативники встановили причетність підозрюваного ще до кількох крадіжок на території Тернополя. Допоки поліцейські документують дані факти.

Щодо тернополянина розпочато кримінальне провадження за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.