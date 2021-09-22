Причини двох автопригод на Тернопільщині розслідують правоохоронці

На Гусятинщині зіткнулися два автомобілі, а в Тернополі під колесами іномарки загинула перехожа. Обидві автопригоди трапилися у вівторок, 21 вересня.

Повідомлення про травмованих у дорожньо-транспортній пригоді надійшло на лінію “102″ від диспетчера швидкої допомоги о 17:30. Додзвонювач повідомив, що на автодорозі в селищі Гусятин, навпроти автобусної станції, не розминулися два автомобілі.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ-21101 не врахував дорожньої ситуації і врізався в Volkswagen LT, який їхав в попутному напрямку. В результаті удару до травматологічного відділення з травмами та переломом плечового суглобу госпіталізували кермувальника ВАЗу. В обох водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Аварія з летальними наслідками трапилася у Тернополі на вулиці Протасевича. Водій автомобіля Volkswagen Touareg збив місцеву жительку, 1958 року народження. Вона переходила дорогу за межами пішохідного переходу. Травми потерпілої виявилися несумісними із життям. Вона померла дорогою до лікарні в кареті швидкої допомоги.

Водій попередньо тверезий, але у нього відібрали зразки крові. Даний факт внесений в ЄРДР згідно із ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.