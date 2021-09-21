У Чорткові під колеса авто потрапив пенсіонер

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася у Чорткові 20 вересня. Водій автомобіля Skoda Octavia близько 15:00 збив пішохода.

Потерпілий – житель Чортківського району, 1955 року народження. За попередньою інформацією, чоловік переходив вулицю за межами пішохідного переходу, а водій не встиг загальмувати, бо помітив перехожого занадто пізно.

Його з переломом стегнової кістки, вивихами та забійними ранами госпіталізували до реанімаційного відділення. Медики кажуть, що загрози життю пенсіонера немає.

Водій попередньо тверезий, але у нього відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.