Працівники поліції встановлюють обставини двох автопригод на Кременеччині

Не вибрав безпечної дистанції та допустив зіткнення з трактором водій тягача «VOLVO». Автопригода у який постраждали люди, трапилася 9 вересня поблизу селища Вишнівець .

Водій вантажівки в’їхав в задню частину трактора «МТЗ-80», а в «VOLVO» врізався автомобіль «SKODA OKTAVIA», який рухався позаду.

Внаслідок зіткнення трактор з’їхав в кювет та перекинувся. 64-річного кермувальника медики з травмами голови та рук доправили до лікарні.

У всіх учасників ДТП взято забір крові на вміст алкоголю. Тривають слідчі дії.

Ще одна автопригода трапилася поблизу села Людвищі. За попередніми даними водій легковика «Chevrolet Aveo» не обравши безпечної швидкості, не впорався з керуванням. Як наслідок – автомобіль з’їхав на узбіччя та перекинувся.

В результаті аварії травми отримали водій 1995 року народження та його 24-річний пасажир. Їх госпіталізували до лікарні.

Деталі пригоди встановлюють слідчі.