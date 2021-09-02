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Внаслідок перекидання автівки травм зазнали дві пасажирки

Категорія: ДТП

Дорожньо-транспортна пригода трапилася першого вересня близько третьої години ночі поблизу села Устечко Чортківського району.

До медичного закладу з травмами, отриманими внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, потрапили дві мешканки Городенківської територіальної громади, що на Франківщині. Як з’ясувалося, 19-річні дівчата перебували в салоні автомобіля Volkswagen Caddy, кермував яким 18-річний водій. Юнак не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу.

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