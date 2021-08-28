«Родич у поліції, необхідно заплатити»: поліцейські закликають берегтися аферистів

Від телефонних аферистів найчастіше потерпають одинокі люди та пенсіонери. Вони не мають з ким порадитися і довіряють незнайомим людям. Тож, схема «Ваш родич в поліції», продовжує приносити шахраям чималі заробітки.

Тривожний дзвінок пролунав 27 серпня, близько 13 години, в квартирі 64-річної пенсіонерки з Чортківського району. Жінка підняла слухавку і почула неприємні новини.

Телефонував, як здалося у той момент переляканій жінці, онук. Повідомив, що на авто потрапив в аварію і тяжко травмував людину. Щоб не потрапити під кримінал, необхідні гроші. Пенсіонерка відповіла, що вдома зберігаються лише 8 тисяч гривень. Зазначила, що може зателефонувати до родичів та позичити ще, однак додзвонювач категорично заборонив розповідати комусь про неприємність.Він попросив швидко перерахувати гроші та продиктував номер карткового рахунку. Потерпіла попрямувала до терміналу самообслуговування та перевела гроші аферисту.

Жінка ще декілька годин очікувала дзвінка від онука, а коли паніка та хвилювання минули, сама набрала номер родича та з’ясувала, що стала черговою жертвою пройдисвітів. Довелося телефонувати в поліцію. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.

Працівники поліції вкотре нагадують: не довіряйте незнайомцям! Не спішіть у паніці віддавати гроші! Шахраї використовують методи психологічного впливу, вимагають не класти слухавки, не робити розголосу, а швидко виконувати їх умови, мовляв, якщо не поспішити, родич може потрапити за грати. Від таких слів жертва впадає в паніку і готова не все, аби врятувати близьку людину.

Зберігайте розважливість перевіряйте почуту інформацію. Часто люди самі називають при розмові імена рідних, не перепитують навіть їх фамілію, де саме знаходиться родич. Зазвичай, варто лише уточнити дані які відомі тільки Вам і шахраї самі кинуть слухавку.

Не будьте байдужими! Попередьте про подібні злочини усіх стареньких родичів, сусідів та знайомих, розкажіть їм, як правильно діяти у подібних ситуаціях.