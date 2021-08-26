Слідчі Тернопільщини з’ясовують причину ДТП у якій травмувалися п’ятеро людей

Дорожньо-транспортна пригода сталася на перехресті доріг між селами Бедриківці-Добровляни Чортківського району. За попередніми даними, 69-річний водій автомобіля Daewoo Sens, житель села Бедриківці, виїжджаючи на головну дорогу, не надав переваги автомобілю Volkswagen Passat».

Внаслідок зіткнення травми отримали водії обох транспортних засобів та троє пасажирів, які перебували в салоні Daewoo. Серед них – восьмирічний хлопчик. Усіх потерпілих госпіталізовано.

У водіїв проведено забір крові на вміст алкоголю. Автомобілі доставлено на арештмайданчик Заліщицького відділення поліції.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.