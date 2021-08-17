Кожна громада Тернопільщини може долучитися до проєкту «Поліцейський офіцер громади»

З 16 по 20 серпня на Тернопільщині триватиме реєстрація територіальних громад, які готові взяти участь в проєкті «Поліцейський офіцер громади».

Програма передбачає створення безпечного простору на території кожної громади і надання якісних поліцейських послуг її мешканцям.

Кожна територіальна громада, яка долучиться до даної ініціативи, матиме свого поліцейського офіцера, який не тільки працюватиме на її території, але й житиме там.

Основні напрями роботи поліцейського офіцера громади: забезпечувати порядок і запобігати правопорушенням та злочинам у межах своєї території.

З понеділка, 16 серпня, відкрито подачу онлайн-анкет для участі у проєкті. За результатами аналізу визначать громади, які спроможні долучитися до даної програми і виконати всі її вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності поліцейського офіцера громади.

З усіх питань стосовно впровадження програми у вашій громаді звертайтеся за телефонами у Тернополі (0352) 27-12-64, 068-96-24-713.

Станом на 17 серпня 16 територіальних громад Тернопільщини заповнили анкети для участі в проєкті “Поліцейський офіцер громади”.