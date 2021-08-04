Причини 5-ох ДТП встановлюють слідчі Тернопільщини

П’ять автопригод трапилося на дорогах області впродовж доби 3 серпня. Об 11:45 у Кременецький райвідділ поліції надійшло повідомлення від лікаря екстреної меддопомоги про те, що в Почаєві трапилася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля MERSEDES SPRINTER. виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив скутериста і збив його. Кермувальника мототранспорту з саднами та переломами госпіталізували в хірургічне відділення.

Потрапила до медзакладу і велосипедистка з Ланівців. Жінка близько 17:00, рухаючись автодорогою Ланівці-Теофіполь не пропустила Renault, яке їхало центральною дорогою і врізалася в нього. Потерпілій, 1947 року народження, лікарі надавали меддопомогу.

Ще одну автопригоду зареєстрували правоохоронці о 19:30 на Тернопільщині. На автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, біля повороту на село Чорний ліс, водій автомобіля ВАЗ-2105 не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і після цього автівка перекинулася. Кермувальника госпіталізували в травматологічне відділення.

Зіткнувся з електроопорою і водій автомобіля ŠKODA. Аварія трапилася в селищі Велика Березовиця. Тілесні ушкодження отримав і водій, і його пасажир.

Близько опівночі 4 серпня на автодорозі між селами Білобожниця та Ридодуби Чортківського району не розминулися Fiat та мотоцикл Lifan. В результаті аварії до лікарні з тілесними ушкодженнями госпіталізували трьох неповнолітніх – водія та двох пасажирів з мотоциклу.

Усі автопригоди внесені в ЄРДР згідно із статтею 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу. Триває слідство.