Тернопільські поліцейські не допустили порушень громадського порядку під час фестивалю “Файне місто”

Близько двохсот працівників Головного управління Нацполіції краю, роти поліції особливого призначення, бійців спецпідрозділу “Тернопіль” несли цілодобову службу на території фестивалю “Файне місто”.

Перед початком заходу вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками перевірили місце проведення на відсутність вибухонебезпечних предметів. На “Файному місті” в цілодобовому режимі працював оперативний штаб.

Упродовж шести днів тернопільські правоохоронці стежили за безпекою людей. Вони патрулювали місце масового скупчення, запобігали правопорушенням, забезпечували рух на автошляхах та стежили за дотриманням правил паркування.

Відвідали фестиваль близько 70 000 глядачів. Завдяки посиленим заходам безпеки порушень публічного порядку допущено не було.

До поліцейських надійшло 17 повідомлень від учасників фестивалю щодо крадіжок їхнього майна. Усі стосувалися мобільних телефонів. Дані факти внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.