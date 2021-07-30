Поліцейські Тернополя відпрацьовували основні алгоритми реагування на випадки домашнього насильства

У четвер, 29 липня, завершився кількаденний семінар-тренінг з питань запобігання та протидії домашньому насильству, який пройшли працівники підрозділів дільничних офіцерів поліції, груп реагування патрульної поліції та ювенальної превенції.

Основна мета – підвищити рівень кваліфікації правоохоронців в їхній службовій діяльності.

Учасники семінару розглянули основні організаційно-правові засади запобігання та протидії домашньому насильству, новації у законодавстві та перспективи превентивної діяльності в даному напрямку.

Під час тренінгу було акцентовано увагу на взаємодії з державними органами, соціальними установами та громадськими організаціями щодо протидії домашньому насильству.

Основні завдання та повноваження поліції в системі надання комплексної допомоги особам, зокрема дітям, які зазнають жорстокого поводження в родинах.

Правоохоронці обговорили проблемні питання, які виникають у них під час виконання службових обов’язків, а також опрацювали ситуаційні задачі й шляхи їх вирішення. Також вони навчалися навикам спілкування з різними категоріями людей, які перебувають в кризових ситуаціях.

«Саме дільничні офіцери поліції, інспектори ювенальної превенції та поліцейські груп реагування патрульної поліції найчастіше в своїй роботі зустрічаються з проблемами сімейного насилля та безпосередньо контактують як з жертвами, так і кривдниками. Тому важливо періодично проводити для них такі навчання, які допоможуть здобути нові знання та навички», – підсумував старший інспектор відділу дільничних офіцерів управління превентивної діяльності поліції Тернопільщини Дмитро Адамович.