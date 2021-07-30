Минулої доби у трьох ДТП травмувалися люди

В результаті автопригод, які трапилися у четвер, 29 липня, на Тернопільщині , троє людей з травмами потрапили до лікарні.

Чисельні тілесні ушкодження внаслідок падіння зі скутера отримав 17-річний житель села Козівка Тернопільського району.

За попередніми даними, хлопець перебував за кермом двоколісного транспортного засобу та наїхав на перешкоду, внаслідок чого перекинувся. Неповнолітнього доправили до лікарні.

Ще дві ДТП сталися у Чортківському районі. Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримала 21-річна пасажирка мікроавтобуса. Подія трапилася близько 20.30 між селами Переволока та Старі Петликівці Бучацької міської громади.

Попередньо відомо, дівчина травмувалася внаслідок падіння з салону транспортного засобу. За яких саме обставин – поліцейські з’ясовують.

Близько 22.00 неподалік Заліщиків водій автомобіля марки «Volkswagen Passat» не впорався з керуванням та в’їхав у гужову підводу, яка рухалася попереду. В результаті водій підводи, 68-річний житель села Нагоряни Товстенської селищної громади, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у лікарню.

Відомості за усіма фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно із статтею 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Триває слідство.