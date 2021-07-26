Обірвалося життя поліцейського Володимира Мойсака

Колектив Головного управління Національної поліції Тернопільщини висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу важкої та непоправної втрати – смерті старшого сержанта поліції, молодшого інспектора відділення охорони Володимира Мойсака.

Раптова смерть забрала життя вірного товариша, професійного поліцейського, надійного колеги, люблячого чоловіка та батька.

Йому було лише 39, здавалося б, попереду ціле життя. Та не судилося.

Згадаймо Володимира у своїх молитвах, нехай Господь прийме його душу у свої обійми