Старший дільничний офіцер Тетяна Вадуцька: «Я можу допомагати людям, отже – я на своєму місці»

Дільничний офіцер поліції живе проблемами населення. Саме до працівників цього підрозділу люди звертаються найчастіше: хто з проблемами, хто за порадою, хто за захистом. І цю жінку у поліцейській формі добре знають усі мешканці містечка Збараж. Тетяна Вадуцька не просто дільничний офіцер відділення поліції №2 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції. За роки служби вона здобула повагу та довіру і колег, і громадян.

Одягнути форму Тетяна мріяла з дитинства. Допоки її друзі уявляли себе лікарями чи вчителями, дівчинка вже твердо вирішила стати правоохоронцем. Змалечку йшла до своєї мрії: займалася спортом, обрала навчальний заклад для вступу. В 2006 році дівчина здійснила перший крок на шляху до свої мети – вступила до Львівського державного університету внутрішніх справ. Почалися нелегкі курсантські будні.

«Навчання було не з простих, виконувати усі завдання дівчатам доводилося нарівні з хлопцями. Але я дуже хотіла одягнути погони», – розповідає поліцейська.

Після навчання Тетяна прийшла працювати у збаразьку, ще тоді міліцію, оперуповноваженим карного розшуку. Каже, що саме таку роботу уявляла, переглядаючи серіали про оперів в школі. Вже на службі зрозуміла, що її справжнє покликання – надавати допомогу людям.

У 2013 році заступила на посаду дільничного інспектора. Домашні конфлікти, сварки між сусідами, дрібні крадіжки, колишні в’язні та інші складні моменти – з усім цим довелося стикнутися капітану поліції. Іноді доводиться працювати, виходячи за рамки своїх обов’язків: десь твердо поговорити, десь підтримати добрим словом.

Попри всі складнощі некабінетної професії, поліцейська сумлінно виконує усі покладені на неї обов’язки, а головне – любить свою роботу.

«За роки праці в поліції я знаю точно – з кожною людиною можна порозумітися. Інколи потрібно просто лише уважно вислухати», – впевнено каже жінка.

Про те, що працювати із Тетяною легко й приємно, зазначають і її колеги. Вона, кажуть, на своєму місці.

Приємно Тетяні бачити результати своєї роботи, коли проблеми вирішуються, а люди дякують. А ще дуже радіє, коли вдається допомогти маленьким діткам отримати заслужені любов та турботу. Каже, на жаль, що часто доводиться стикатися з неблагополучними родинами, вивчати людські проблеми та намагатися вирішувати їх. Поліцейська активно співпрацює зі службою у справах дітей Збаразької міської ради.

«Основним орієнтиром у роботі є думка населення», – впевнена Тетяна Вікторівна. – Якщо люди бачать, що ти насправді робиш усе можливе, щоб навести лад: захищаєш їхні права, здоров’я, життя і майно, то і громадська думка про поліцію буде позитивною. Головний показник у роботі поліції – подяка від громади».