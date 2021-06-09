«Безпечне літо»: поліцейські Тернопільщини дбатимуть про безпеку дітей на канікулах

Забезпечення безпеки дітей під час літнього відпочинку – така основна мета профілактичних заходів, до яких залучені працівники ювенальної превенції краю. Поліцейські посилили заходи безпеки на літній період, коли батьки працюють, а діти відпочивають.

Цьогоріч, завдяки послабленню карантинних обмежень, чимало діток матимуть змогу відпочити в літніх таборах. Працівники поліції відвідуватимуть неповнолітніх у місцях відпочинку, аби застерегти їх від небезпечних пригод. Також правоохоронці налагодили постійну комунікацію з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад з питань організації безпеки дітей.

Аби надзвичайні події не змарнували літні канікули, правоохоронці розпочинають перевіряти звичні місця дозвілля школярів. Їм нагадають про правила поведінки на воді, безпечну їзду по вулицях на велосипедах та самокатах, важливість дотримання здорового способу життя.

Наголошують поліцейські продавцям і про заборону продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім.

Відпрацювання триватимуть протягом всього літнього періоду. Ювенальні поліцейські звертаються до батьків з проханням відповідально ставитися до виконання своїх обов’язків та цікавитися дозвіллям дітей.