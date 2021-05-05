Грубих порушень публічного порядку під час Великодніх свят в області не зафіксовано

У святкові дні поліцейські працювали у посиленому режимі. Щодня до охорони громадського порядку було задіяно майже 200 співробітників правоохоронних органів.

Поліцейські патрулювали поблизу храмів та в місцях масового скупчення людей. Зокрема, забезпечували публічну безпеку та стежили за виконанням протиепідемічних норм, передбачених умовами «помаранчевої зони», в якій перебуває Тернопільщина. Напередодні Великодніх свят працівники поліції провели зустрічі з представниками духовенства щодо важливості проведення релігійних заходів з дотриманням карантину.

У Великодню ніч, з 1 на 2 травня, майже у всіх культових спорудах області відбулися релігійні богослужіння. До несення служби було залучено 883 правоохоронці. Їхні зусилля насамперед були спрямовані на проведення профілактичної та роз’яснювальної роботи. Загалом богослужіння пройшли спокійно.

У період з 1 по 4 травня поліцейські зафіксували понад сотню порушень правил карантину. Найпоширеніше – це недотримання маскового режиму. На громадян, які перебували у громадських місцях без захисних масок або респіраторів, накладено штраф від 170 до 255 гривень.

У період святкових днів правоохоронці також посилили контроль за безпекою дорожнього руху. Було виявлено 13 осіб, котрі сіли за кермо в стані алкогольного сп’яніння. На порушників склали адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП.