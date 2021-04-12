Недотримання карантинних обмежень: за тиждень поліцейські задокументували 534 порушення

За минулий тиждень, з 5 по 11 квітня, поліцейські склали 129 протоколів та винесли 430 адмінпостанов за порушення правил карантину. Рейдові групи перевіряли громадські будівлі, заклади харчування, торгівлі, ринки та пасажирський транспорт.

Значну кількість недотримання встановлених обмежень поліцейські виявили в закладах торгівлі: були відсутні маркування для перебування в черзі клієнтів, а також продавці обслуговували відвідувачів, котрі перебували без масок. Нехтували правилами карантину і водії громадського транспорту. На них поліцейські скалили протоколи за те, що у салоні перевозили понад норму пасажирів.

Порушення карантину рейдові групи зафіксували в роботі закладів громадського харчування. Найбільш поширене: перебування більшої кількості відвідувачів, ніж це дозволено.

Також за минулий тиждень поліцейські області винесли 405 постанов за недотримання маскового режиму. На порушників накладено штраф від 170 до 255 гривень.

Рейдові групи посилено контролювали дотримання карантинних обмежень у вихідні в обласному центрі. До відпрацювання разом з поліцейськими були залучені військовослужбовці Нацгвардії, працівники Держпродспоживслужби та муніципальної інспекції. Вони перевірили понад 1200 суб’єктів господарювання. Порушення зафіксовано в роботі 14 закладів торгівлі та семи закладах громадського харчування.

В магазинах були відсутні маркування для перебування в черзі клієнтів та не було контейнерів для утилізації засобів індивідуального захисту. Щодо закладів громадського харчування, то попри встановлені обмеження вони працювали після 22-ої години.

Загалом, за словами заступника начальника Тернопільського районного управління поліції Івана Рибчака, суб’єкти господарювання з розумінням поставилися до запроваджених вимог, не допускали скупчення людей та намагалися дотримуватися правил карантину.

Нагадаємо, що з 12 квітня на території Тернопільської громади закладам громадського харчування заборонено приймати відвідувачів у приміщеннях, дозволено надавати послуги громадського харчування лише на відкритих літніх майданчиках, а також – здійснювати адресну доставку замовлень і доставку на винос.