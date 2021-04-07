Поліцейські розшукують зловмисників, які викрали з будинку жителів Заліщицької міської громади 25 тисяч гривень

Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників Чортківського районного відділу поліції від жительки одного із сіл Заліщицької міської громади. У неї з помешкання викрали 25 тисяч гривень.

Виїхавши на місце події, поліцейські слідів проникнення сторонніх осіб в будинок не виявили. Господарі теж не розуміли, коли і за яких обставин зникли гроші, адже весь час вдома хтось був. Щоправда, вхідних дверей будинку потерпілі не замикали. Ймовірно, цим і скористалися злодії.

У ході відпрацювання правоохоронці встановили, що напередодні місцеві жителі бачили у селі незнайомих жінок ромської національності, які пересувалися на автомобілі. Вони ходили по подвір’ях під приводом купівлі пір’я та квасолі. Тривають оперативно-розшукові заходи щодо розкриття злочину.

Правоохоронці застерігають краян: завжди замикайте вхідні двері та не залишайте ключі від помешкань в легкодоступних місцях ( під килимком, на підвіконні, під вазонами). Навіть, якщо ви господарюєте на подвір’ї, зачиняйте будинок та підсобні приміщення! Розкажіть про такі неприємні випадки стареньким родичам, адже такі люди надто довірливі, чим і користаються зловмисники.