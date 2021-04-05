Аварію з травмованими зареєстрували правоохоронці в Чортківському районі

На автодорозі Нагірянка-Улашківці 4 квітня поблизу села Улашківці Чортківського району автомобіль CHERY EASTAR з’їхав в кювет. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій легківки не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням і як результат – з’їхав у кювет та врізався в дерево.

На момент аварії в салоні авто, крім водія, перебувало четверо пасажирів. Двох, після надання меддопомоги відпустили за місцем проживання, а інших бригада екстреної медичної допомоги доправила в травматологічне та реанімаційне відділення.

У водія відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство згідно статті 286 частина 1 ККУ.