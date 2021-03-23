До уваги абітурієнтів!

Головне управління Нац­поліції в Тернопільській області проводить відбір кандидатів на денну форму навчання за державним замовленням до Національної академії внутрішніх справ за спеціальністю «Право».

Тут готують фахівців для підрозділів техніко-криміналістичного забезпечення органів досудового розслідування Національної поліції України. Термін навчання – 4 роки. Випускники здобувають ступінь ба­калавра.

На денну форму навчання прий­маються особи молодшого складу поліції віком від 18 років і цивільні особи віком від 17-ти до 30 років, які мають повну загальну середню освіту.

Кандидати повинні скласти зов­нішнє незалежне оцінювання з нас­тупних предметів: української мови та літератури, історії України, інозем­ної мови або математики на вибір. Також абітурієнти в академії складають іспит з фізичної підготовки.

Для вступу на навчання кандидату необхідно заповнити онлайн-анкету на вебсайті: osvita.np.gov.ua

Для більш детальної інформації можна звернутися до підрозділу ор­ганізації відбору ГУНП в Тернопільській області за адресою: вул. Гали­цька, 40. Тел: (0352) 27-15-40, 067- 65-34-593.