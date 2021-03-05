Свято Весни, Любові та Тепла!

Служба в поліції – справа цілодобова, яка вимагає повної віддачі і не залежить чоловік ти чи жінка. В управлінні стратегічних розслідувань чимало жінок. Вони на рівні з чоловіками несуть службу в правоохоронних органах.

З прийдешнім святом весни колег по роботі привітав начальник УСР в Тернопільській області Василь Джиджора.

- Дорогі жінки. Майже кожна з вас носить форму, знаєте законодавство, вмієте користуватися зброєю. Ви виконуєте усі поставленні завдання на рівні з нами, чоловіками. Наша професія вимагає витривалості й дисциплінованості і я вважаю, що ви фахівці у своїй професії. Хочу привітати Вас з прийдешнім святом весни. Нехай у Вашому житті буде більше сонячних днів. Нехай посмішки і яскраві квіти принесуть у Ваше життя щастя і радість. Нехай душу зігрівають красиві, добрі вчинки, близькі дарують ніжність і турботу, на роботі розуміють і цінують!