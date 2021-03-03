Повертайтеся додому живими та здоровими. В зону ООС відбув зведений загін тернопільських поліцейських

3 березня на схід відбув зведений загін поліцейських Тернопільщини. Тридцять правоохоронців змінять своїх колег, котрі вже понад два місяці несуть службу в зоні ООС.

З настановами про дотримання дисципліни та порядку до підлеглих звернувся начальник Головного управління Нацполіції Тернопільщини Олександр Богомол.

-Два місяці ви перебуватимете в бойових умовах, у ваших руках буде зброя, тому дотримання законності та дисципліни – найперша і найголовніша вимога. Бережіть своє життя та життя своїх товаришів. Не забувайте, у будь-яких ситуаціях, навіть конфліктних, ви маєте діяти виключно в рамках закону.

Голова Тернопільської державної адміністрації Володимир Труш побажав поліцейським повернутися додому в такому ж складі, у якому вони відбувають на схід.

– На сході, окрім ворожих куль вас підстерігатиме ще одна невидима небезпека – коранавірус. Гадаю, ви свідомі того, що носіння масок, гігієна – це те, що може вберегти ваше здоров’я. Повертайтеся додому всі живі-здорові і дуже хочеться надіятися, що ця ротація – остання.

Майже увесь склад зведеного загону – це бійці з досвідом. Серед них – командир батальйону управління патрульної поліції Павло Денькович.

-Я розумію завдання та виклики, які стоять перед нами. Наша основна робота – служба на блокпостах, перевірка транспортних засобів, аби на підконтрольні території не потрапили зброя, вибухівка, наркотики та інші заборонені предмети. Вірю, що достойно нестимемо службу і через два місяці усі живі та здорові повернемося до своїх рідних.

На щасливу службу поліцейських благословив священник.