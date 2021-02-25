Фари до автомобіля майже за 24 тисячі гривень “придбав” житель Лановеччини

У пастку шахраїв потрапив житель Лановецького району. Він у інтернеті знайшов оголошення про продаж автомобільних фар. Домовився про ціну та сам товар. Після цього продавець, який представився Денисом, скинув реквізити на які потрібно було переказати гроші.

Впродовж дня чоловіки ще кілька разів спілкувалися про деталі переказу. Ці розмови призвели до того, що потерпілий, сам того не розуміючи, повідомив дані власного електронного гаманця і назвав цифри з повідомлення. Лише після того, як отримав СМС про зняття з картки 23500 гривень зрозумів, що потрапив в пастку шахрая.

Втратив 6 тисяч гривень і житель Кременеччини. Він через сайт оголошень вирішив купити телевізор і кілька разів переказав кошти через систему електронних платежів, сплативши вартість товару та його доставку.

За кілька днів чоловік зрозумів, що віддав гроші за не існуючу побутову техніку і звернувся із заявою до правоохоронців.

Працівники поліції звертаються до усіх жителів краю: за жодних обставин не розголошуйте реквізити платіжної картки та контролюйте рух коштів на рахунку. Купуйте онлайн на перевірених сайтах. Не використовуйте номер телефону, який прив’язаний до вашого банківського рахунку в соцмережах, оголошеннях та для контактів з клієнтами.

Припинити розмову, якщо вам телефонують невідомі та запитують термін дії картки, тризначний номер на звороті картки, паролі, коди банків та мобільних операторів; обіцяють легкі гроші (несподіваний виграш); керують в телефонній розмові вашими діями (направляють до терміналу чи банкомату); просять сфотографувати та переслати/надати фото платіжної картки; лякають, що ваша картка заблокована, а злочинці зламали рахунок; просять перейти за посиланням та зазначити всі персональні дані та реквізити платіжної картки.