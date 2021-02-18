Поліцейські охорони піймали зловмисника

Вночі в одному з охоронюваних об’єктів міста Тернопіль спрацювала сигналізація. На пульт централізованого спостереження Управління поліції

охорони в Тернопільській області надійшов сигнал тривоги. За три хвилини на місце виклику прибув наряд реагування Управління поліції охорони та заблокував об’єкт. Поліцейські охорони помітили пошкоджені вхідні двері і невідомого в приміщенні.

Швидкий приїзд поліцейських охорони став для зловмисника несподіванкою, порушника затримали. При обстеженні об’єкта поліцейські охорони встановили, що проникнення відбулося шляхом пошкодження вхідних дверей. 26-річний житель обласного центру, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, свої дії та умисел пояснити не зміг. Молодика доправили до Тернопільського відділу

поліції.

Управління поліції охорони в Тернопільській області звертається до власників торгівельних закладів та інших форм власності. Не забувайте дбати про надійний захист, не слід нехтувати застереженнями. Адже, обладнавши магазин, кафе чи офіс засобами сигналізації та камерами відеоспостереження, ви не зазнаватимете збитків в бізнесі. А у випадках несанкціонованого проникнення до приміщень засоби сигналізації забезпечать швидке реагування озброєного наряду поліції охорони та затримання зловмисника.