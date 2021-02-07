Увага, погіршення погодних умов! Будьте обережні!

За попередженням Тернопільського обласного центру з гідрометеорології 7 лютого в Тернопільській області на дорогах очікується ожеледиця, вдень по всій території пориви південно-східного вітру, 15-20 м/с, хуртовини, опади.

У зв’язку з погіршенням погодних умов, поліцейські закликають водіїв дотримуватись Правил дорожнього руху та утриматись від поїздок на великі відстані. А якщо вже вирушили в дорогу – будьте обачними та заздалегідь обирайте маршрут, враховуючи погодні умови та дорожню обстановку. При ускладненій погоді ризик потрапити в аварію збільшується через слизьке дорожнє покриття та недостатню видимість.

Водіям рекомендовано укомплектувати транспортний засіб: лопатою, тросом, достатнім запасом пального, мати при собі термос із гарячим чаєм, заряджений мобільний телефон, ковдру для можливості зігрітися у разі виникнення надзвичайної ситуації.

Також правоохоронці звертають увагу пішоходів бути максимально уважними та дисциплінованими на проїжджій частині. Навіть переходячи дорогу по пішохідному переходу, обов’язково переконайтеся, що автомобіль зупинився, і тільки після цього виходьте на проїжджу частину.

У разі виникнення небезпеки під час дорожнього руху, одразу звертайтеся за допомогою на спецлінію «102» або «101».