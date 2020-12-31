Шестеро людей травмувалося в результаті автопригод

Три аварії 30 грудня трапилося на дорогах Тернополя та області. В результаті ДТП травми отримали четверо пішоходів і двоє з людей з авто.

На вулиці Будного під колесами автомобіля Daewoo Lanos о 23:25 опинився чоловік, 1993 року народження. Потерпілий переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході, а кермувальник не встиг загальмувати. У чоловіка, попередньо, перелом ноги, струс та черепно-мозкова травма.

Про травмованих в результаті автопригоди на лінію “102″ повідомив лікар бригади швидкої допомоги. В селі Великі Гаї водій автомобіля ВАЗ 2103 не впоралася з керуванням, з’їхала в кювет, де транспорт частково перекинувся.

В результаті ДТП тілесні ушкодження отримав пасажир. У чоловіка закритий перелом стегна та вивих суглобу. У водійки закрита черепно-мозкова травма, струс та забій плеча.

Троє пішоходів потрапили під колеса автомобіля Renault Logan. Аварія трапилася близько 19:00 у селі Підгороднє.

Потерпілі – жителі Бережан. Двоє з них – неповнолітні. Вони переходили дорогу по пішохідному переході. Усіх госпіталізували до лікарні.

Чотирнадцятилітня дівчинка отримала відкриту черепно-мозкову травму, струс та закритий перелом плеча та передпліччя. Вона у реанімації.

Її маму доправили до лікарні з множинними гематомами черепа, закритим переломом зап’ястя та забоями.

У ще однієї дитини медики констатували політравму, закритий перелом стегнової кістки та інші травми.

Усі пригоди внесені в ЄРДР згідно статті 286 ККУ. У водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.