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З початку грудня поліцейські склали 214 адмінпротоколів та винесли 2106 постанов за порушення правил карантину

Категорія: Тернопільщина

karantynПравоохоронці щоденно перевіряють заклади торгівлі, дозвілля, кафе, підприємств, що надають послуги з пасажирських перевезень щодо дотримання карантинних обмежень.

З початку місяця правоохоронці склали 214 протоколів  за ст.44-3 КУпАП– порушення правил щодо карантину людей. Серед основних порушень: неприпинення роботи закладів громадського харчування в зазначений час, перевезення пасажирів в кількості більше, ніж кількість місць для сидіння, недотримання власниками магазинів карантинних обмежень.

Поліцейські також стежать за тим, аби громадяни перебували в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті в респіраторах або захисних масках. З початку грудня виявили 2016 осіб, які нехтували засобами індивідуального захисту. На порушників накладено  штраф від 170 до 255 гривень.

Перевірки триватимуть надалі. Попереду новорічно-різдвяні свята, поліцейські  звертаються до краян не забувати про протиепідемічні правила, у громадських місцях і транспорті використовувати засоби індивідуального захисту та уникати скупчення людей.

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