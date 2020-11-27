Трибухівська ОТГ, що на Тернопільщині, відтепер має дільничного офіцера громади

До виконання своїх службових обов’язків приступив лейтенант поліції Олег Кулик. Поліцейський чітко розуміє поставлені перед ним завдання і готовий нести службу.

-Я добре знаю тутешніх людей, знаю їхні проблеми, адже працював тут дільничним офіцером. Проте тепер не доведеться покидати територію громади, адже є всі необхідні умови, аби нести службу на місці, забезпечувати безпеку людей, вчасно реагувати на їхні повідомлення та скарги, проводити профілактичну роботу.

Завдяки спільним зусиллям правоохоронців та об’єднаної територіальної громади з 26 листопада у Трибухівцях Бучацького району запрацювала поліцейська станція. Приміщення, ремонтні роботи, оргтехніка – про це подбала територіальна громада, поліція забезпечила дільничного новим службовим авто та всім необхідним для ефективної служби.

Зі слів начальника Головного управління Національної поліції Тернопільщини Олександра Богомола, проєкт з відкриття поліцейських станцій, який стартував в області ще чотири роки тому, став ефективним, у першу чергу, для людей, а також вплинув на стабільність криміногенної ситуації.

-Допоки на території Трибухівської ОТГ нестиме службу один дільничний, проте після збільшення громади, ймовірно, обслуговуватиме територію ще один поліцейський, – пообіцяв Олександр Богомол.

А громада планує розширюватися. Зі слів її голови Олега Ковдрина, найближчим часом до Трибухівської ОТГ приєднаються ще три населені пункти і загалом їх стане шість, а населення становитиме майже дев’ять тисяч людей.

-Для нашої громади безпека людей – пріоритет. Саме тому сьогодні в нас запрацювала поліцейська станція. Люди хочуть бачити в дільничному офіцерові захисника, помічника, котрий розуміє та знає їхні правові проблеми і завжди готовий прийти на допомогу.

Люди радіють відкриттю поліцейської станції на території їхньої громади і впевнені, тепер вони – у безпеці.