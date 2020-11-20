Поліцейські закликають не забувати про дотримання правил карантину

Виконання карантинних обмежень упродовж вихідних й надалі посилено контролюватимуть поліцейські області. Вони перевірятимуть суб’єкти господарювання, а також стежитимуть за тим, як дотримуються краяни карантину.

Правоохоронці нагадують жителям області, що з 21 листопада за неносіння захисної маски передбачена адмінвідповідальність.

Президент України підписав закон, який вводить штрафи за відмову носити медичну маску або респіратор в громадських місцях. Суми штрафів становитимуть від 170 до 250 грн.

Зусилля правоохоронців, у першу чергу, будуть спрямовані на профілактичну та роз’яснювальну роботу щодо дотримання карантинних обмежень. У випадку, якщо буде ігнорування законних вимог, до порушників поліцейські застосовуватимуть заходи реагування та складатимуть адмінпротоколи.

Поліцейські звертаються до жителів області не забувати про безпеку, носити засоби індивідуального захисту та дотримуватися соціального дистанціювання.