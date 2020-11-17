Як не стати жертвою інтернет-шахраїв

Інтернет-шахрайство існує стільки ж, скільки люди користуються всесвітньою павутиною і з кожним роком актуальність боротьби з ним зростає. Примітно, що потрапляють у тенета зловмисників не тільки новачки, але і досвідчені користувачі. Наразі існує декілька популярних способів, як шахраї можуть обманювати в мережі Інтернет.

Один із них – обман за допомогою підставного сайту, який імітує дизайн та функції справжнього сайту. Такі веб-ресурси створюють з метою викрадення даних банківських карт та в подальшому викрадення з них коштів.

Головна мета шахраїв – переведення листування у месенджери або у соціальні мережі з метою подальшого безперешкодного здійснення маніпуляцій, які здійснювати на офіційних ресурсах не можливо. Зловмисник надсилає посилання на фіктивний сайт, де жертва має ввести свої реквізити банківської картки, після чого з її рахунку списуються в невідомому напрямку грошові кошти.

Правоохоронці радять:

- Не надавати незнайомим особам особисті дані (паспортні і платіжні дані, фінансовий номер телефону, логіни і паролі для входу в особисті електронні кабінети);

- не переходити за посиланнями, які вам надсилають у месенджерах.

- не робити великих передоплат при покупці в Інтернет-магазині. Краще використовувати спосіб покупки – накладений платіж. Тоді можна отримати товар, оглянути його і після цього оплатити;

- оплату за покупку здійснювати з використанням перевірених платіжних сервісів.

Щоб вберегти себе та своїх рідних від подібних неприємних ситуацій ми рекомендуємо ознайомитися із матеріалами, які розміщені за посиланням: https://cyberpolice.gov.ua/articles/

Що робити, якщо ви стали жертвою Інтернет-шахраїв:

Якщо ви стали жертвою шахраїв в Інтернеті, перше, що потрібно зробити – звернутися в поліцію за місцем проживанням або звернутися за формою зворотного зв’язку на сайті: https://cyberpolice.gov.ua/.