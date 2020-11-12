Розшуківці Тернопільщини разом з патрульними піймали викрадача автомобіля

П’ять діб знадобилося оперативникам Тернопільщини, аби розшукати викрадене авто. Про зникнення іномарки надійшло повідомлення від жителя обласного центру. Чоловік розповів, що невідомі викрали транспорт в ніч з четвертого на п’яте листопада. HYUNDAI SONATA стояла припаркована у дворі на вулиці Карпенка.

Проведеними слідчо-оперативними заходами працівники карного розшуку встановили особу викрадача. Ним виявився колишній знайомий доньки потерпілого – двадцятидворічний житель Гусятинського району. Молоді люди зустрічалися, але посварилися та розійшлися.

Свою помсту колишній наречений вирішив реалізувати, викравши автомобіль батька дівчини.

За словами Анатолія Стельмащука, начальника сектору управління карного розшуку, підозрюваний знав, де живе потерпілий, як і те, що його нема дома. До квартири проник через вікно. Викрав ключі від автівки та пульт від шлагбаума.

Після крадіжки змінив на іномарці номерні знаки.

Оперативники вийшли на слід підозрюваного аж на третю добу після злочину. При затриманні чоловік чинив опір і почав тікати, протаранивши службовий автотранспорт. Піймали викрадача працівники карного розшуку спільно з співробітниками патрульної поліції в одному з кар’єрів Тернопільського району.

У скоєному він зізнався. Чоловікові уже оголосили підозру згідно статті 289 частина 2 ККУ. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

У ході перевірки поліцейські встановили, що підозрюваний причетний ще й до кількох крадіжок, вчинених на території області. Тому, окрім незаконного заволодіння транспортним засобом, він постане перед судом і за статтею 185 ККУ. Триває слідство.