Працівники Управління поліції охорони в Тернопільській області вибороли перемогу у другому етапі Кубка України з волейболу

Волейбольні матчі проходили у Тернополі впродовж 6-8 листопада. За звання кращих змагалися чотири волейбольних клуби.

У поєдинках взяли участь і працівники Управління поліції охорони в області, які входять до складу тернопільської команди «ДСО-ЗУНУ. За результатами двох матчів вони отримали абсолютну перемогу та квиток до третього етапу змагань.

На спортивному майданчику тернопільські волейболісти мали зустрітися з трьома командами. Проте через хворобу спортсменів, прикарпатський клуб «Покуття-Прибилів» не зміг взяти участі у іграх. Суперниками «ДСО-ЗУНУ» були волейбольні клуби «Хотинські козаки» та «Донбас».

У стартовому поєдинку господарі турнірі обіграли буковинських гравців з рахунком 3:2. Волейбольні баталії були непростими. Суперники не поступались, точилась боротьба за кожний м’яч. Та все ж за результатами п’ яти партій визначилися беззаперечні переможці.

Лідерство у грі команда «ДСО-ЗУНУ» виборола також у наступних суперників – волейбольного клубу «Донбас». Вже на перших хвилинах матчу тернополяни вирвалися вперед і впевнено вигравали всі три партії. Слід віддати належне і опонентам: гості боролися до останнього і старалися скорочувати рахунок, однак перемогти тернопільський клуб їм так і не вдалося. Тож, результат гри 3:0 і команда «ДСО-ЗУНУ» святкує другу перемогу у матчах ІІ етапу Кубка України.

Волейбольна команда «ДСО-ЗУНУ» (раніше «ДСО-ТНЕУ») була створена у 2013 році за ініціативи керівника підрозділу поліції охорони Олега Іващенка. Саме у цей період Олег Олексійович був призначений на посаду начальника управління і спортивне життя в підпорядкованому йому колективі набуло по-справжньому активного і стабільного спрямування.

Спортсмени спочатку брали участь в обласних чемпіонатах з волейболу, а з часом, набравшись досвіду, увійшли у першу лігу чемпіонату України. На сьогоднішній день гравці команди під керівництвом свого тренера Юрія Кравцова показують досить високі результати на змаганнях різного рівня. За результатами волейбольного сезону 2019-2020 років тернопільські гравці посіли третє командне місце.

Як зазначає начальник Управління поліції охорони в області та заступник голови «Федерації волейболу Тернопільщини» Олег Іващенко, високі спортивні досягнення команди «ДСО-ЗУНУ» – це результат копітких та щоденних тренувань спортсменів. Наразі вони продовжують посилено готуватися до третього етапу Кубка України.