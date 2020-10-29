Управління поліції охорони відзначає своє професійне свято – службі 68 років

Їм довіряють охорону свого майна, вони перші прибувають на спрацювання сигналізації та стоять на варті безпеки жителів області. 29 жовтня поліція охорони відзначає 68-му річницю з дня створення служби.

Професіоналізм, якість, оперативність – основні принципи роботи Управління поліції охорони в Тернопільській області. Підрозділ пройшов кілька етапів становлення, змінював назву, проте завдання залишалися незмінними – охорона об’єктів різних форм власності.

З професійним святом працівників УПО привітав начальник Головного управління Нацполіції області Олександр Богомол.

- У нас з вами сьогодні багато спільних завдань, якщо раніше поліція охорони працювала як окремий структурний підрозділ, то сьогодні тісно співпрацює з іншими поліцейськими службами. Це і виїзди на місце події, і реагування на різні повідомлення про правопорушення. Це спільна робота і вона позитивна.

Сьогодні служба оснащена сучасною технікою, тут працюють висококваліфіковані фахівці своєї справи. Під їх їхньою охороною перебуває 7572 об’єкти, до пульту централізованого спостереження підключено 1387 кнопок тривожного сповіщення. Цього року поліцейські охорони здійснили більше 5 000 виїздів та припинили понад 400 правопорушень.

Подякував підлеглим за сумлінне виконання службових обов’язків начальник Управління поліції охорони Олег Іващенко.

- Ви з відповідальністю ставитесь до своїх завдань, бажаю вам завжди повертатися зі служби додому в повному складі.

До дня служби автопарк поліції охорони поповнився чотирма новими службовими автомобілями. Це дасть можливість поліцейським оперативно виїжджати на спрацювання сигналізації, забезпечувати публічну безпеку та громадський порядок.

Добросовісне виконання поліцейськими охорони своїх обов’язків щодо забезпечення безпеки майна громадян відзначив міський голова Тернополя Сергій Надал.

- Ви своєю роботою довели, що користуєтеся повагою. Підприємці, прості люди замовляють ваші послуги – це знак довіри до вас.

Вперше у колективі УПО відзначає професійне свято Сніжана Козак. Жінка близько року служить в Управлінні поліції охорони. Вона кардинально змінила рід діяльності – із фінансиста стала поліцейським, і ні хвилини не жалкує про вибір.

- Робота мені дуже подобається, колектив дружній і ми будемо надалі з гідністю і сумлінням виконувати свої обов’язки.

До дня служби чергові спеціальні звання отримали двоє співробітників поліції охорони. Кращих працівників заохотили нагородами Тернопільської обласної та міської рад та Управління поліції охорони.