За фактами порушень двадцять п’ятого жовтня правоохоронці Тернопільщини відкрили три кримінальних провадження

1238 правоохоронців Тернопільщини стежили за правопорядком на 1183 дільницях. До несення служби залучили не лише поліцейських, а й військовослужбовців Нацгвардії, співробітників управління надзвичайних ситуацій. Приїхали для підмоги й двадцять двоє колег з департаменту міжнародного поліцейського співробітництва.

- Заступили ми 23 числа, коли приїхали з Києва. Разом з головою цієї ДВК ми поїхали до ТВК отримувати бюлетені. І саме з того часу, як голова бюлетені отримала, ми приступили до їх охорони. Ми цілодобово залишались тут, охороняли бюлетені та іншу документацію, а також стежимо за порядком, – розповів начальник відділу міжнародного поліцейського співробітництва НПУ Роман Волков.

У день волевиявлення на лінію “102″ надійшло більше сотні скарг про порушення виборчого законодавства. Для оперативного реагування на такі повідомлення та правопорушення кількість нарядів довелося збільшити, – повідомив на зустрічі з журналістами начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол.

У день голосування фактично усі дільниці розпочали роботу вчасно, за винятком трьох в Тернополі та двох на Гусятинщині. Вони відкрилися з кількахвилинними запізненнями. За словами спостерігачів, усі дільниці під час роботи дотримувалися карантинних вимог. Вчасно почала працювати і дільниця №611111, де головою була Валентина Лещишин.

- У нас дотримані всі карантинні норми, підлога миється, є всі інфекційні засоби. Є кабінка окрема, де мають проголосувати люди з підвищеною температурою. На велику радість людей з температурою не було. При вході член ДВК міряє температуру.

Серед порушень, які фіксували спостерігачі, проведення незаконних опитувань та агітації, знищення, зникнення та фотографування бюлетенів, порушення карантинних норм, відсутність у списках виборців. У Заліщицькому районі на одній з ДВК, каже очільник поліції, пропало 50 бюлетенів і голова комісії звернувся до поліції.

- Члени комісії бюлетені порахували вчасно, але під час роботи дільниці частина пішла на обід, частина займалася ремонтом світла, яке пропало. У приміщенні лишалася одна спостерігачка. Як результат, після цього зникло 50 бюлетенів щодо кандидатів в депутати до місцевої ради. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження і тривають слідчі дії.

За фактами порушень двадцять п’ятого жовтня правоохоронці Тернопільщини відкрили три кримінальних провадження: два згідно статті 158-1 ККУ – Надання неправдивих відомостей до Державного реєстру виборців та одне за статтею 345 частина 2 ККУ – заподіяння тілесних ушкоджень працівнику поліції. Перевірка щодо решти повідомлень ще триває.