18 жовтня в світі відзначають Європейський День боротьби з торгівлею людьми

В епоху інформаційних технологій неможливо почуватися захищеним у кіберпросторі. З розвитком технологій стрімко зростає кількість злочинів у цій сфері, а тому з впевненістю можна стверджувати, що саме «кіберзлочини» у ХХІ столітті будуть одними з найчисельніших.

Сьогодні віртуальний простір стає місцем злочину та його інструментом, а тому питання попередження кіберзлочинності в молодіжному середовищі – питання номер один серед правоохоронних органів.

Про це на онлайн-нараді говорили представники протидії торгівлі людьми. Учасники зустрічі намітили шляхи роботи, які сприятимуть активізації проведення превентивної роботи серед молоді з метою попередження кіберзлочинності та втягнення у торгівлю людьми. У цьому напрямку уже працюють правоохоронці Волинської області, які розробили спільно з Відділом з правоохоронних питань Посольства США в Україні проєкт “Попередження кіберзлочинності у молодіжному середовищі”.

За словами начальника відділу БЗПТЛ Олександра Буняка, даний проєкт впроваджуватиметься на території Тернопільської, Рівненської та Волинської областей.

- Його основна мета – підвищення компетентності працівників відділів по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми та підрозділів кіберполіції у сфері фіксації та документування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми із використанням нових інформаційних технологій. Залучатимуться до роботи і працівники сектору ювенальної превенції та шкільні офіцери поліції.

Учасники конференції планують проводити інтерактивні навчання, вебінари для підлітків з метою превентивної роботи. Реалізація цього проєкту, переконані учасники зустрічі, дасть можливість грамотно, систематично та комплексно проводити превентивну роботу серед молоді віком від 12 до 18 років, та вбереже їх від втягнення у кіберзлочини , торгівлю людьми, у порнобізнес чи кібербулінг.