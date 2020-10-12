В Тернополі під час патрулювання нацгвардійці виявили осіб з забороненими речовинами

Два кримінальні провадження за фактами незаконного зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту відкрили працівники Тернопільського відділу поліції щодо зловмисників.

Під час патрулювання вулиці Івана Франка військовослужбовці помітили чоловіка, який помітно нервував. Під час проведення поверхневої перевірки в тернополянина 1996 року народження виявили паперовий згорток з гривневої купюри в якій знаходилася невідома речовина рослинного походження.

Ще одного зловмисника працівники Національної гвардії виявили на вулиці Білецькій. При собі чоловік – уродженець Рівненської області зберігав 4 поліетиленових пакунки з речовиною рослинного походження зеленого кольору та банку з невідомими таблетками.

Заборонені речовини поліцейські вилучили та направили на експертизу в Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 309 Кримінального кодексу України.

Підозрюваним загрожує штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Триває слідство.